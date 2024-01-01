قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة التي تركز على الخصوصية وتستفيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي والدعم التجاري ومفتوح المصدر LLM لمركزية المعرفة، وبالتالي إثراء التعاون وتسهيل الأتمتة المبسطة. يعمل WorkHub على تمكين المستخدمين من خلال روبوتات وأدوات محادثة متعددة الاستخدامات توفر رؤى ومعرفة وإجراءات تعتمد على البيانات. بفضل إمكانات التكامل السلس، يمكن توصيل Workhub بأي قاعدة بيانات وتطبيقات، مما يضمن الوصول الشامل إلى المعلومات.

الموقع الإلكتروني: workhub.ai

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