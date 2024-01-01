WorkHub

WorkHub

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الموقع الإلكتروني: workhub.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WorkHub على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة التي تركز على الخصوصية وتستفيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي والدعم التجاري ومفتوح المصدر LLM لمركزية المعرفة، وبالتالي إثراء التعاون وتسهيل الأتمتة المبسطة. يعمل WorkHub على تمكين المستخدمين من خلال روبوتات وأدوات محادثة متعددة الاستخدامات توفر رؤى ومعرفة وإجراءات تعتمد على البيانات. بفضل إمكانات التكامل السلس، يمكن توصيل Workhub بأي قاعدة بيانات وتطبيقات، مما يضمن الوصول الشامل إلى المعلومات.
الفئات:
Business
برامج الذكاء الاصطناعي لروبوتات الدردشة

الموقع الإلكتروني: workhub.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WorkHub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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