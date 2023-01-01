WebCatalog
MobiDrive

MobiDrive

mobidrive.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MobiDrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MobiDrive عبارة عن وحدة تخزين سحابية آمنة تضمن وجود الوسائط والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وملفات PDF وجميع الملفات الأخرى بجانبك دائمًا. بدءًا من تحويل الملفات القوي وتكامل حزمة Office، إلى إمكاناته عبر الأنظمة الأساسية ومشاركة الملفات، دعنا نلقي نظرة على كيفية تعزيز MobiDrive لإنتاجيتك

الموقع الإلكتروني: mobidrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MobiDrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Digiboxx

Digiboxx

app.digiboxx.com

Tresorit

Tresorit

web.tresorit.com

ONLYOFFICE Personal

ONLYOFFICE Personal

personal.onlyoffice.com

Zoho Workplace

Zoho Workplace

accounts.zoho.com

GoFile

GoFile

gofile.io

FileSend

FileSend

filesend.standardnotes.org

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Slate

Slate

slate.host

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.live.com

Internxt Drive

Internxt Drive

drive.internxt.com

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية