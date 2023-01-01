استخدم التخزين اللامركزي. Slate عبارة عن شبكة جديدة لمشاركة الملفات تتيح للأشخاص جمع الملفات وتنظيمها وربطها معًا.

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