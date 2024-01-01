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Retell AI

Retell AI

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الموقع الإلكتروني: retellai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Retell AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Build Advanced Voice AI, Powered by LLM. Retell is the infrastructure for building LLM-based conversational voice AI that interacts and performs tasks like humans.

الموقع الإلكتروني: retellai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Retell AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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