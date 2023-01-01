Puzzle Labs هو محرك سير عمل لمحتوى الذكاء الاصطناعي. إنه يقع عند تقاطع الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا المستخدمة لتحسين سير عمل محتوى الفرق. تحصل الفرق على تعزيز متسارع بمقدار 10 أضعاف لعمليات عمليات المحتوى الخاصة بهم باستخدام Puzzle.

الموقع الإلكتروني: puzzlelabs.ai

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