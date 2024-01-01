AI21 Labs

AI21 Labs

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الموقع الإلكتروني: ai21.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AI21 Labs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم AI21 Labs ببناء النماذج الأساسية وأنظمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تعمل على تسريع استخدام GenAI في الإنتاج. قم بتعزيز سير عمل مؤسستك الأكثر أهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي الدقيق والموثوق والقابل للتطوير - والمصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.
الفئات:
Software Development
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: ai21.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AI21 Labs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

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OpenAI

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