HorizonIQ

HorizonIQ

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الموقع الإلكتروني: horizoniq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HorizonIQ على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد HorizonIQ قادة تكنولوجيا المعلومات على تصميم وإدارة حلول عالية الأداء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تمكين الشركات من التنقل عبر الحدود الرقمية من خلال حلول IaaS الموثوقة والقابلة للتخصيص.

الموقع الإلكتروني: horizoniq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HorizonIQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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