WebCatalog
BlueSky Education

BlueSky Education

blueskyeducation.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BlueSky Education على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتمكين موظفيك من خلال حلول إدارة أداء المدرسة والمعلمين من BlueSky قم بتبسيط تقييم المعلمين ومراجعات الأداء والتطوير المهني وضمان جودة المدرسة من خلال حلول إدارة أداء المدارس والمعلمين الحائزة على جوائز والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك

الموقع الإلكتروني: blueskyeducation.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BlueSky Education. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Discovery Education

Discovery Education

discoveryeducation.com

webCRM

webCRM

webcrm.com

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

5-Star Students

5-Star Students

5starstudents.com

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

Trakstar

Trakstar

trakstar.com

Appraisal Smart

Appraisal Smart

appraisal-smart.com

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

CodaKid

CodaKid

codakid.com

CakeHR

CakeHR

cake.hr

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية