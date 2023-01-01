BlueSky Education

قم بتمكين موظفيك من خلال حلول إدارة أداء المدرسة والمعلمين من BlueSky قم بتبسيط تقييم المعلمين ومراجعات الأداء والتطوير المهني وضمان جودة المدرسة من خلال حلول إدارة أداء المدارس والمعلمين الحائزة على جوائز والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك

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