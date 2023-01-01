تقدم CodaKid دروسًا في البرمجة للأطفال عبر الإنترنت للأعمار من 6 إلى 18 عامًا. تشمل دوراتنا الحائزة على جوائز برمجة Python، وتطوير ألعاب Roblox، وMinecraft Modding، وتطوير الويب، وتطوير التطبيقات، وScratch 3.0.

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