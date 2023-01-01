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Toppr Codr

Toppr Codr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: toppr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toppr Codr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مهارات البرمجة لمبدعي الغد. دروس برمجة مباشرة فردية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا.

الموقع الإلكتروني: toppr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toppr Codr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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