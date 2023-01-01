إن تعلم التحدث باللغة الإنجليزية بثقة وطلاقة يعتمد على الممارسة. مع Enguru Kids، يمكنك تحسين مستواك في اللغة الإنجليزية من خلال مجموعتنا المباشرة عبر الإنترنت أو الفصول الشخصية. يحصل الجميع على يوم واحد من الدروس المجانية للتجربة!

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