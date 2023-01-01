ابدأ مغامرة تعليمية مع Prodigy أطلق العنان للخيال ومكّن عالمًا مليئًا بالمغامرة في كل من الرياضيات واللغة الإنجليزية من خلال التعلم القائم على الألعاب. Prodigy Math وProdigy English يفتحان المجال أمام ممارسة المهارات المتوافقة مع المناهج الدراسية والتي تحافظ على تفاعل الأطفال!

الموقع الإلكتروني: prodigygame.com

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