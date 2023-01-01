SplashLearn هو برنامج تعليمي حائز على جوائز ويحبه أكثر من 40 مليون طفل لإشراكهم في ممارسة الرياضيات وتعلم اللغة الإنجليزية. تتماشى مع Core Common ومعايير الدولة المختلفة.

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