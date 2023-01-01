WebCatalog
Iceland

Iceland

iceland.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Iceland على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق عبر الإنترنت في بقالة أيسلندا واستكشف المنتجات الحائزة على جوائز وفتحات التسليم المناسبة. توصيل مجاني في اليوم التالي للطلبات التي تزيد قيمتها عن 40 جنيهًا إسترلينيًا

الموقع الإلكتروني: iceland.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Iceland. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cold Storage

Cold Storage

coldstorage.com.sg

Decathlon UK

Decathlon UK

decathlon.co.uk

BOXED

BOXED

boxed.com

Decathlon Kenya

Decathlon Kenya

decathlon.co.ke

Next

Next

next.co.uk

LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC

lookfantastic.com

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

Dunzo

Dunzo

dunzo.com

ProjectManager

ProjectManager


Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

Waterstones

Waterstones

waterstones.com

Grainger

Grainger

grainger.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية