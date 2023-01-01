WebCatalog
LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC

lookfantastic.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LOOKFANTASTIC على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

وجهتك المثالية للجمال مع أكثر من 600 علامة تجارية فاخرة للعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر. تسوق أحدث الاتجاهات والعروض مع إمكانية التسليم في اليوم التالي.

الموقع الإلكتروني: lookfantastic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LOOKFANTASTIC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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