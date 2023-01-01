WebCatalog
Superdrug

Superdrug

superdrug.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Superdrug على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

من خلال تطبيقنا، يمكنك الاستمتاع "بشعور Superdrug" أينما ذهبت! تسوق آلاف منتجات الصحة والجمال من أفضل العلامات التجارية وأنت مرتاح في منزلك أو عندما تكون بالخارج. اطلب أساسياتك من فئات مختلفة، بما في ذلك العناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والعطور والصحة والإكسسوارات. قم بإنشاء قوائم أمنيات للاحتفاظ بالمنتجات التي يجب عليك شراؤها لاحقًا، وبالطبع، اجعل مشترياتك القادمة من Superdrug أكثر متعة مع عروضنا وعروضنا الترويجية.

الموقع الإلكتروني: superdrug.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Superdrug. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BEAUTY BAY

BEAUTY BAY

beautybay.com

Nykaa

Nykaa

nykaa.com

Glossier

Glossier

glossier.com

Verishop

Verishop

verishop.com

Boots

Boots

boots.com

LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC

lookfantastic.com

Flip

Flip

flip.shop

ShopHQ

ShopHQ

shophq.com

Sephora

Sephora

sephora.com

Fifth & Glam

Fifth & Glam

fifthandglam.stoneberry.com

Saie

Saie

saiehello.com

SeneGence

SeneGence

senegence.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية