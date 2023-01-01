WebCatalog
Flip

Flip

flip.shop

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flip على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تسوق أفضل منتجات التجميل والمكياج والعناية بالبشرة في العالم. من الوجه الشديد أيها الشباب إلى الشعب، باسيفيكا، دليل حي، فلسفة، Supergoop، دكتور دينيس جروس، الساعة الرملية و100 آخرين. يقدم Flip كل شيء في صندوق واحد مع تجربة التسوق الأسهل. بالإضافة إلى أنه يمكنك الاستمتاع بالشحن المجاني بدون حد أدنى مزعج للطلبات وإرجاع مجاني لجميع الطلبات.

الموقع الإلكتروني: flip.shop

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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