اشتري بكميات كبيرة عبر الإنترنت مع Boxed. تسوق منتجات بالجملة مثل البقالة والمنتجات المنزلية والمستلزمات الصحية. احصل على خدمة التوصيل مباشرة إلى باب منزلك.

الموقع الإلكتروني: boxed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BOXED. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.