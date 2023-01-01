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Dollar Tree

Dollar Tree

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dollartree.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dollar Tree على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسوق عبر الإنترنت للحصول على منتجات Dollar Tree بالجملة، مثالية للمطاعم والشركات والمدارس والكنائس ومنظمي الحفلات وأي شخص يبحث عن لوازم عالية الجودة بكميات كبيرة.

الموقع الإلكتروني: dollartree.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dollar Tree. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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