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SignUp

SignUp

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الموقع الإلكتروني: signup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SignUp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك توفير الوقت باستخدام أوراق التسجيل عبر الإنترنت وحلول التنسيق المجانية للمدارس والكنائس والفرق والمنظمات غير الربحية والشركات.

الموقع الإلكتروني: signup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SignUp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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