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OneCause

OneCause

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الموقع الإلكتروني: bidpal.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneCause على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقديم حلول قوية لجمع التبرعات يوفر OneCause® برامج أحداث للمنظمات غير الربحية، وعروض أسعار عبر الهاتف المحمول، ومزادات، والعطاء عبر الإنترنت، ونظير إلى نظير، وتقديم الرسائل النصية.

الموقع الإلكتروني: bidpal.net

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