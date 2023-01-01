Tatango هو برنامج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة السياسي وغير الربحي رقم 1 في أمريكا، حيث يدعم حملات جمع التبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة أكثر من أي برنامج آخر.

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