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Everfund

Everfund

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الموقع الإلكتروني: everfund.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Everfund على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمكين المطورين لتمكين المنظمات غير الربحية. نحن نبني نظامًا بيئيًا جديدًا من الأدوات للمطورين لبناء أفضل أنظمة جمع التبرعات التي تمكن المؤسسات غير الربحية من التكيف مع الرقمنة، دون البناء من الصفر.

الموقع الإلكتروني: everfund.io

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