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Classy

Classy

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الموقع الإلكتروني: classy.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Classy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر منصة Classy لجمع التبرعات عبر الإنترنت للمؤسسات غير الربحية حلولاً سهلة وفعالة وقابلة للتخصيص لإدارة جهود جمع التبرعات. جربه هنا مجانا.

الموقع الإلكتروني: classy.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Classy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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