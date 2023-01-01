يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GivingFuel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أطلق حملة جمع التبرعات الخاصة بك مع GivingFuel. إنه سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق.

الموقع الإلكتروني: givingfuel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GivingFuel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.