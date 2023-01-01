RallyUp عبارة عن منصة تفاعلية مجانية لجمع التبرعات تتيح للمؤسسات من أي حجم إنشاء تجارب لجمع التبرعات على المستوى المهني بسهولة. تم تصميم الحلول المرنة والقابلة للتخصيص لمساعدة المنظمات غير الربحية على إشراك المانحين الحاليين وتجنيد مانحين جدد وجمع المزيد من الأموال. باستخدام RallyUp، يمكن للمؤسسات إنشاء تجارب فردية أو متعددة الأنشطة لجمع التبرعات تتضمن: · الأحداث (افتراضية بالكامل، أو شخصية بالكامل، أو مختلطة) · السحوبات · المزادات · A-thons · اليانصيب · المبيعات · التمويل الجماعي ما إذا كانت التجربة تتضمن نشاطًا واحدًا اكتب أو أكثر، ويمكن إضافة البث المباشر ووظائف نظير إلى نظير إلى أي تجربة مجانًا. مع عدم وجود رسوم اشتراك أو ميزات مقفلة ودون الحاجة إلى تقديم معلومات بطاقة الائتمان على الإطلاق، يمكنك أن تتوقع الحصول على المزيد مما تجمعه عند استخدام RallyUp.

الموقع الإلكتروني: rallyup.com

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