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RallyUp

RallyUp

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الموقع الإلكتروني: rallyup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RallyUp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RallyUp عبارة عن منصة تفاعلية مجانية لجمع التبرعات تتيح للمؤسسات من أي حجم إنشاء تجارب لجمع التبرعات على المستوى المهني بسهولة. تم تصميم الحلول المرنة والقابلة للتخصيص لمساعدة المنظمات غير الربحية على إشراك المانحين الحاليين وتجنيد مانحين جدد وجمع المزيد من الأموال. باستخدام RallyUp، يمكن للمؤسسات إنشاء تجارب فردية أو متعددة الأنشطة لجمع التبرعات تتضمن: · الأحداث (افتراضية بالكامل، أو شخصية بالكامل، أو مختلطة) · السحوبات · المزادات · A-thons · اليانصيب · المبيعات · التمويل الجماعي ما إذا كانت التجربة تتضمن نشاطًا واحدًا اكتب أو أكثر، ويمكن إضافة البث المباشر ووظائف نظير إلى نظير إلى أي تجربة مجانًا. مع عدم وجود رسوم اشتراك أو ميزات مقفلة ودون الحاجة إلى تقديم معلومات بطاقة الائتمان على الإطلاق، يمكنك أن تتوقع الحصول على المزيد مما تجمعه عند استخدام RallyUp.

الموقع الإلكتروني: rallyup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RallyUp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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