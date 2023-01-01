منصة الكل في واحد لجمع التبرعات للمنظمات غير الربحية. اجمع المزيد من الأموال وتواصل مع داعمين جدد بمساعدة منصة جمع التبرعات المصممة خصيصًا لجمع التبرعات. تم إنشاء Qgiv لمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من الأموال من خلال مجموعة شاملة من أدوات جمع التبرعات التي تتميز بنماذج التبرع القابلة للتخصيص، وتسجيل الأحداث، وجمع التبرعات من نظير إلى نظير، وتقديم الرسائل النصية مع الرسائل الصادرة، وأحداث المزادات. نحن نؤمن بأن القضايا البارزة تستحق برامج متميزة مصممة مع وضع احتياجاتك الفريدة في الاعتبار. عدد غير محدود من المستخدمين الذين يتمتعون بوصول غير محدود إلى الأدوات والدعم، ولا توجد عقود طويلة الأجل (ولا توجد رسوم خادعة!)، وعمليات التكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني الرائدة تجعل من السهل على المنظمات غير الربحية تجربة التكنولوجيا الجديدة وتنمية برامج جمع التبرعات الرقمية الخاصة بها. نحن ملتزمون بمساعدة المنظمات غير الربحية على جمع المزيد من خلال توقع ومعالجة احتياجاتهم وتحدياتهم من خلال التطوير الذي يقوده العملاء والاهتمام الوثيق بأفضل ممارسات الصناعة. ومن مقرنا الرئيسي في ليكلاند، فلوريدا، نخدم حاليًا أكثر من 5000 منظمة في الولايات المتحدة وكندا. نحن نفخر بالعمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الربحية، ونحن موجودون لمساعدتهم على النجاح والاحتفال بانتصاراتهم وتقديم خدمة عملاء شخصية وفردية.

الموقع الإلكتروني: qgiv.com

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