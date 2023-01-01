WebCatalog
MemberHub

MemberHub

memberhub.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MemberHub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

من خلال الدفع عبر الإنترنت، والمتجر الإلكتروني، وإمكانيات إدارة جهات الاتصال/إدارة علاقات العملاء، ومجموعة كاملة من حملات جمع التبرعات، ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية الرائعة، ومنشئ مواقع الويب والمزيد، يساعد MemberHub المنظمات غير الربحية والمنظمات التي يديرها متطوعون على إشراك مؤيديها، وجمع الأموال بعمل أقل، و احصل على مساعدة الخبراء من النهاية إلى النهاية.

الموقع الإلكتروني: memberhub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MemberHub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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