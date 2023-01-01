من خلال الدفع عبر الإنترنت، والمتجر الإلكتروني، وإمكانيات إدارة جهات الاتصال/إدارة علاقات العملاء، ومجموعة كاملة من حملات جمع التبرعات، ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية الرائعة، ومنشئ مواقع الويب والمزيد، يساعد MemberHub المنظمات غير الربحية والمنظمات التي يديرها متطوعون على إشراك مؤيديها، وجمع الأموال بعمل أقل، و احصل على مساعدة الخبراء من النهاية إلى النهاية.

الموقع الإلكتروني: memberhub.com

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