يمكنك استضافة المحادثات والأحداث والمحتوى وغير ذلك الكثير على نطاقك الخاص. يمنحك Heartbeat العناصر الأساسية لإنشاء مجتمع مخصص تمامًا عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: heartbeat.chat

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