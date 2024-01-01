قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

نحن نجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين المدربين لتعزيز المناقشات الآمنة والمدنية عبر الإنترنت حول ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب. يكتشف الذكاء الاصطناعي التعليقات الضارة ويخفيها تلقائيًا، بينما يقوم المشرفون البشريون بحماية حرية التعبير عن طريق منع النتائج الإيجابية الكاذبة. نحن نقدم أداة متطورة ومعقدة لإدارة المجتمع لا تقوم فقط بإدارة المناقشات عبر الإنترنت تلقائيًا ولكنها توفر أيضًا رؤى حول جمهورك ومشاعرهم. فهو يدمج إدارة المجتمع لجميع ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب الخاصة بك في مكان واحد، مما يوفر نظرة عامة شاملة على مجتمعك.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: elv.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ elv.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.