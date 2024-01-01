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الموقع الإلكتروني: elv.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من elv.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين المدربين لتعزيز المناقشات الآمنة والمدنية عبر الإنترنت حول ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب. يكتشف الذكاء الاصطناعي التعليقات الضارة ويخفيها تلقائيًا، بينما يقوم المشرفون البشريون بحماية حرية التعبير عن طريق منع النتائج الإيجابية الكاذبة. نحن نقدم أداة متطورة ومعقدة لإدارة المجتمع لا تقوم فقط بإدارة المناقشات عبر الإنترنت تلقائيًا ولكنها توفر أيضًا رؤى حول جمهورك ومشاعرهم. فهو يدمج إدارة المجتمع لجميع ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب الخاصة بك في مكان واحد، مما يوفر نظرة عامة شاملة على مجتمعك.

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: elv.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ elv.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

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