يعد GPTZero، المغطى بأكثر من 100 منفذ وسائط، كاشف الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لـ ChatGPT وGPT-4 وBard. تحقق مما يصل إلى 50000 حرف بحثًا عن الانتحال باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ.

الموقع الإلكتروني: gptzero.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GPTZero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.