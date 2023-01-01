Originality.ai

كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي ومدقق الانتحال الأكثر دقة المصمم لناشري المحتوى الجادين إذا كنت من كبار المسئولين الاقتصاديين أو مسوق محتوى أو ناشر موقع ويب، فهذه الأداة ضرورية! افهم المصدر الحقيقي للمحتوى الذي تتلقاه وثبت موقع الويب الخاص بك في المستقبل من خلال تحديثات محتوى Google AI. بالإضافة إلى أنه يمكنك الآن أخيرًا استبدال فاحص الانتحال القديم الخاص بك بأداة حديثة تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار.

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