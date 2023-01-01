WebCatalog
Originality.ai

Originality.ai

app.originality.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Originality.ai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي ومدقق الانتحال الأكثر دقة المصمم لناشري المحتوى الجادين إذا كنت من كبار المسئولين الاقتصاديين أو مسوق محتوى أو ناشر موقع ويب، فهذه الأداة ضرورية! افهم المصدر الحقيقي للمحتوى الذي تتلقاه وثبت موقع الويب الخاص بك في المستقبل من خلال تحديثات محتوى Google AI. بالإضافة إلى أنه يمكنك الآن أخيرًا استبدال فاحص الانتحال القديم الخاص بك بأداة حديثة تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار.

الموقع الإلكتروني: originality.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Originality.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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