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PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlagiarismCheck.org على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مدقق الانتحال بالذكاء الاصطناعي وكاشف محتوى الدردشة GPT يمكنك العثور على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في وقت قصير جدًا باستخدام أداة فحص الانتحال الدقيقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: plagiarismcheck.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlagiarismCheck.org. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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