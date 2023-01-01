يوفر Copyscape أداة مجانية لفحص الانتحال للعثور على نسخ من صفحات الويب الخاصة بك عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حلين احترافيين أكثر قوة لمنع سرقة المحتوى والاحتيال على المحتوى:

الموقع الإلكتروني: copyscape.com

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