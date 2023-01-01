WebCatalog
Scribbr

Scribbr

scribbr.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scribbr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتحسين ورقتك من خلال خدمة التدقيق اللغوي والتحرير، ومدقق الانتحال، ومولد الاقتباسات، وقاعدة المعرفة الشاملة.

الموقع الإلكتروني: scribbr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scribbr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quetext

Quetext

quetext.com

Multilings

Multilings

multilings.com

PlagiarismCheck.org

PlagiarismCheck.org

plagiarismcheck.org

Plagly

Plagly

plagly.com

MyBib

MyBib

mybib.com

Plagiarism Detector

Plagiarism Detector

plagiarismdetector.net

Dupli Checker

Dupli Checker

duplichecker.com

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

Screenjar

Screenjar

screenjar.com

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

Wannadocs

Wannadocs

wannadocs.com

KnowledgeBase

KnowledgeBase

knowledgebase.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية