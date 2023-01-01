WebCatalog
Wannadocs

Wannadocs

wannadocs.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wannadocs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ مستندات منتج عامة لعملائك أو قاعدة معرفية داخلية لفريقك، كل ذلك ضمن واجهة المستخدم الرائعة نفسها. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا اليوم! نظام إدارة قاعدة المعرفة أنشئ وثائق عامة لعملائك أو قاعدة معرفية داخلية لفريقك باستخدام واجهتنا الرائعة. يمكنك زيادة رضا المستخدمين وتحقيق أقصى قدر من الفوائد التجارية مع Wannadocs اليوم!

الموقع الإلكتروني: wannadocs.com

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