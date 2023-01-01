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Siedisk

Siedisk

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الموقع الإلكتروني: siedesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Siedisk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

زيادة رضا العملاء وكفاءتك. طريقة سريعة وسهلة لبناء قاعدة معرفية وصفحات الأسئلة الشائعة ومركز مساعدة لعملائك والمتعاونين معك.

الموقع الإلكتروني: siedesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Siedisk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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