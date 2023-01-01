MeisterNote هو برنامج توثيق جميل وبديهي يساعد الفرق على كتابة المعلومات وتنظيمها بشكل تعاوني. استخدم إمكانات إنشاء المحتوى وتحريره الرائعة، إلى جانب الوظائف التعاونية البديهية، لإحداث ثورة في التوثيق عبر الإنترنت وتحسين الطريقة التي يعالج بها فريقك المعلومات. تعد أداة التوثيق الجميلة هذه الحل الأمثل لقواعد معارف الفريق وإدارة الاجتماعات والاتصالات الداخلية وتوثيق المشاريع وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: meisternote.com

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