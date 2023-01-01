WebCatalog
MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MeisterNote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MeisterNote هو برنامج توثيق جميل وبديهي يساعد الفرق على كتابة المعلومات وتنظيمها بشكل تعاوني. استخدم إمكانات إنشاء المحتوى وتحريره الرائعة، إلى جانب الوظائف التعاونية البديهية، لإحداث ثورة في التوثيق عبر الإنترنت وتحسين الطريقة التي يعالج بها فريقك المعلومات. تعد أداة التوثيق الجميلة هذه الحل الأمثل لقواعد معارف الفريق وإدارة الاجتماعات والاتصالات الداخلية وتوثيق المشاريع وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: meisternote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MeisterNote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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