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Knowtworthy

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الموقع الإلكتروني: knowtworthy.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Meetings suck. But they don’t have to. Knowtworthy provides meeting productivity features such as real-time minutes sharing and collaborative editing to help you and your team run effective meetings.

الموقع الإلكتروني: knowtworthy.com

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CarbonCopy

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Gyre

Gyre

gyre.pro

CurateIt

CurateIt

curateit.com

Brojure

Brojure

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WriterX

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healthchecks.io

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

whiteboard.microsoft.com

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Butter

Butter

butter.us

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