على عكس المنتجات القديمة مثل Zoom، تُحدث ميزات ذكاء الاجتماعات داخل التطبيق من MemoriaCall ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع اجتماعاتهم بجزء بسيط من التكلفة. مع MemoriaCall، ما عليك سوى طرح أي سؤال حول اجتماعك، وفي غضون ثوانٍ، ستتلقى إجابة دقيقة. لا مزيد من تدوين الملاحظات يدويًا أو تفويت التفاصيل في المكتب أو أثناء التنقل. يقوم MemoriaCall تلقائيًا بتسجيل اجتماعات المستخدمين وتقديم ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويعمل أيضًا كمساعد ذكي للاجتماعات. من خلال مشاركة الملفات والأرشيفات وإمكانيات البحث المتقدم داخل التطبيق، أصبحت معلومات اجتماعات جميع المستخدمين في متناول أيديهم. استمتع بالتكامل السلس وعزز ربحية مؤسستك عن طريق إضافة آلاف ساعات الإنتاجية سنويًا إلى صافي أرباحك.

الموقع الإلكتروني: memoriacall.com

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