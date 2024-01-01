MemoriaCall

MemoriaCall

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: memoriacall.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MemoriaCall على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

على عكس المنتجات القديمة مثل Zoom، تُحدث ميزات ذكاء الاجتماعات داخل التطبيق من MemoriaCall ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع اجتماعاتهم بجزء بسيط من التكلفة. مع MemoriaCall، ما عليك سوى طرح أي سؤال حول اجتماعك، وفي غضون ثوانٍ، ستتلقى إجابة دقيقة. لا مزيد من تدوين الملاحظات يدويًا أو تفويت التفاصيل في المكتب أو أثناء التنقل. يقوم MemoriaCall تلقائيًا بتسجيل اجتماعات المستخدمين وتقديم ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويعمل أيضًا كمساعد ذكي للاجتماعات. من خلال مشاركة الملفات والأرشيفات وإمكانيات البحث المتقدم داخل التطبيق، أصبحت معلومات اجتماعات جميع المستخدمين في متناول أيديهم. استمتع بالتكامل السلس وعزز ربحية مؤسستك عن طريق إضافة آلاف ساعات الإنتاجية سنويًا إلى صافي أرباحك.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: memoriacall.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MemoriaCall. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

قد يعجبك أيضًا

Stork

Stork

stork.ai

Channel

Channel

usechannel.com

Sembly

Sembly

sembly.ai

Airgram

Airgram

airgram.io

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Amplenote

Amplenote

amplenote.com

Bangle.io

Bangle.io

bangle.io

Kickscale

Kickscale

kickscale.com

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

Brainfish

Brainfish

brainfi.sh

Scribbl

Scribbl

scribbl.co

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية