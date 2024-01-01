برامج مؤتمرات الفيديو - التطبيقات الأكثر شعبية
تعمل برامج مؤتمرات الفيديو على تسهيل الاتصال عبر الإنترنت للاجتماعات الصوتية وتجمعات الفيديو والندوات، مما يوفر وظائف مثل الدردشة ومشاركة الشاشة والتسجيل. تم تصميم هذه الأدوات لتسهيل الاتصال عبر المسافات الطويلة أو الحدود الدولية، وتعزيز التعاون وتقليل نفقات السفر. فهي تمكن الموظفين على جميع المستويات من استضافة أو المشاركة في اجتماعات افتراضية مع الزملاء أو الشركاء أو العملاء، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. ومن خلال إلغاء الحاجة إلى التواجد الفعلي في كل من المناقشات العفوية والاجتماعات الحاسمة، تعمل حلول مؤتمرات الفيديو على تعزيز الراحة وتبسيط الروتين اليومي لجميع الأطراف المعنية وتعزيز العلاقات مع العملاء وتعزيز التواصل الشفاف بين الفرق. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل بعض الأنظمة بسلاسة مع أتمتة التسويق وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يتيح مزامنة بيانات الأعمال الحيوية أثناء المؤتمرات وتسهيل اتصالات المتابعة الفعالة والتحديثات لحسابات جهات الاتصال.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (المعروف سابقًا باسم Hangouts Meet) هي خدمة اتصالات فيديو تم تطويرها بواسطة Google. إنه أحد التطبيقين اللذين يشكلان بديلاً لـ Google Hangouts، والآخر هو Google Chat. خططت Google لبدء إيقاف Google Hangouts في أكتوبر 2019.
Skype
skype.com
Skype هو تطبيق اتصالات متخصص في توفير دردشة الفيديو والمكالمات الصوتية بين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة ووحدة تحكم Xbox One والساعات الذكية عبر الإنترنت. يوفر Skype أيضًا خدمات المراسلة الفورية. يمكن للمستخدمين نقل النصوص والفيديو والصوت والصور. يسمح Skype بإجراء مكالمات جماعية...
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Zoho Cliq
zoho.com
قم بتبسيط اتصالات فريقك لدفع العمل إلى الأمام. يعمل Zoho Cliq على تبسيط عملية التواصل مع فريقك من خلال المحادثات المنظمة والمعلومات التي يسهل العثور عليها ومن خلال الاتصال بالأدوات التي تفضلها.
TeamViewer Web
teamviewer.com
الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.
Whereby
whereby.com
اجتماعات فيديو سهلة بدون تسجيل دخول أو تنزيلات. مؤتمرات الفيديو مع مشاركة الشاشة والتسجيل وغير ذلك الكثير.
Element
element.io
Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Zoho Meeting
zoho.com
برنامج عقد المؤتمرات عبر الويب لتلبية احتياجات الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت. Zoho Meeting عبارة عن منصة آمنة للاجتماعات عبر الإنترنت وحل للندوات عبر الإنترنت. مع تحول العالم إلى العمل عن بعد، أصبح أمان وخصوصية التطبيقات عبر الإنترنت، وخاصة برامج مؤتمرات الويب، من الموضوعات المثيرة للقلق. يتبع Z...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Gather
gather.town
Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
يوفر FreeConferenceCall.com مؤتمرات صوتية عالية الدقة ومشاركة الشاشة ومؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 1000 مشارك. التسجيل للحصول على حساب مجاني.
Amazon Chime
chime.aws
يتيح Amazon Chime للمستخدمين الالتقاء والدردشة عبر الإنترنت، ويتيح Amazon Chime SDK للمطورين إضافة التعاون الصوتي والفيديو إلى تطبيقاتهم.
Zimbra
zimbra.com
توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.
crowdcast
crowdcast.io
حيث يتجمع العالم - يمكنك الوصول إلى مجتمعك والمشاركة فيه وتنميته من خلال الأحداث عبر الإنترنت.
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
Ring4
ring4.com
نظام الهاتف التجاري السهل والميسور التكلفة عبر الإنترنت. قم بإعداد رقم هاتف عملك في 30 ثانية وقم بإجراء المكالمات والرسائل النصية ومؤتمرات الفيديو في السحابة. قل وداعًا لبطاقات SIM الإضافية وخطط البيانات والخطوط الأرضية المكلفة.
JioMeet
jio.com
تطبيق مؤتمر الفيديو - JioMeet هو أفضل تطبيق مجاني للتعاون الجماعي ومكالمات الفيديو والذي يوفر ميزات مثل دعم WebRTC والمزيد. التحميل الان!
8x8 Work
8x8.com
مع 8x8 Work، تواصل مع العملاء والزملاء بغض النظر عن مكان وجودك. الانتقال بشكل طبيعي من المكالمة الهاتفية إلى الدردشة إلى مشاركة الشاشة.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Moxo
moxo.com
يتم الاستفادة من مساحات عمل Moxo التفاعلية من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم لتبسيط الملايين من مشاريع B2B بدءًا من إعداد الحساب وحتى إدارة الحساب.
Dolby.io
dolby.io
صوت وفيديو عالي الدقة. انضم إلى العديد من المطورين والشركات والمبدعين الذين يتجهون إلى Dolby.io APIs لبناء حلول اتصالات وبث ووسائط عالية الجودة تعمل على تحويل تجارب العملاء، وتحفيز سير العمل بكفاءة، وإسعاد المستخدمين.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Ryver
ryver.com
أنجز المزيد من المهام ووفّر المال من خلال التعاون مع فريقك بأكمله في تطبيق واحد. دردشة جماعية + مدير المهام + مكالمات صوتية وفيديو. ابدأ مجانًا اليوم!
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال مؤتمرات الفيديو السحابية. يمكنك إجراء مكالمات الفيديو المباشرة والندوات عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية والاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
ClickMeeting
clickmeeting.com
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة حساب ClickMeeting الخاصة بك. قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو Office 365 أو Facebook.
Trillian
trillian.im
Trillian عبارة عن مراسلة فورية حديثة وآمنة للأشخاص والشركات والرعاية الصحية. لأكثر من 20 عامًا، تساعد Trillian الأشخاص على البقاء على اتصال. تقدم Trillian اليوم رسائل آمنة (ومتوافقة مع HIPAA) لمتخصصي الرعاية الصحية والشركات من جميع الأحجام. وطبقًا لجذورنا، إذا كنت تبحث فقط عن رسائل فورية مجانية، فيم...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Fuze
fuze.com
توفر Fuze برنامج اتصال سحابي موحد للمؤسسات يتضمن مركز الاتصال ونظام الهاتف وحلول مؤتمرات الفيديو.
11Sight
11sight.com
#1 مكالمات الفيديو الواردة ومنصة مشاركة العملاء لفرق الإيرادات
Supernormal
supernormal.com
يساعدك Supernormal على إنشاء ملاحظات اجتماع مذهلة دون رفع إصبعك. يقوم الذكاء الاصطناعي الخارق تلقائيًا بنسخ ملاحظات الاجتماع وكتابتها في Google Meet. وفّر من خمس إلى عشر دقائق في كل اجتماع. يمكن مشاركتها على الفور مع Google Drive وNotion وQuip وSlack وHubspot وSalesforce والمزيد.
Butter
butter.us
Butter عبارة عن منصة تعاون افتراضية الكل في واحد تمكنك من إدارة جلسات تعاونية جذابة وفعالة للغاية!
Crikle
crikle.com
ابدأ في إجراء محادثات المبيعات، وليس العروض التقديمية فقط.
join.me
join.me
مشاركة الشاشة والاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون الجماعي كلها سريعة وسهلة على join.me. أظهر العمل من هو الرئيس. جرب JoinMe مجانًا اليوم!
Vectera
vectera.com
Vectera هي الطريقة السهلة لمقابلة العملاء عبر الإنترنت. جدولة المواعيد وإجراء اجتماعات مؤتمرات الفيديو والسبورة البيضاء مع العملاء.
Liveform
livestorm.co
يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Daily
daily.co
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك اليومي لعرض استخدام مكالمات الفيديو، وإنشاء الغرف، ومراجعة سجلات المكالمات وواجهة برمجة التطبيقات، وإدارة خطتك وفريقك، والمزيد.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
SignalWire
signalwire.com
منصة تعاون فيديو من الجيل التالي. مدعوم بشبكة اتصالات سحابية مرنة تتميز بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لوظائف الصوت والرسائل النصية القصيرة والفيديو.
3veta
3veta.com
3veta هو الحل الأمثل لتقديم واستقبال الخدمات عبر الإنترنت عبر الفيديو. استخدم التطبيق للانضمام إلى اجتماعات الفيديو التي تم ترتيبها بالفعل!
Agora
agora.io
منصة المشاركة في الوقت الفعلي لإقامة اتصالات إنسانية هادفة. يتفاعل الأشخاص لفترة أطول عندما يرون ويسمعون ويتفاعلون مع بعضهم البعض. باستخدام Agora، يمكنك تضمين صوت وفيديو حيوي في أي تطبيق، وعلى أي جهاز، وفي أي مكان.
Tolstoy
gotolstoy.com
ابدأ بإجراء محادثات وجهًا لوجه مع عملائك.
SoWork
sowork.com
تمنح أماكن العمل الافتراضية SoWork للفرق البعيدة الكفاءة والحضور والعفوية والاتصال. مع مساعد المكتب صوفيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأفضل أدوات الاجتماعات والتخصيص الكامل، فإن SoWork هو المكان الذي يكون فيه فريقك أكثر سعادة وإنتاجية من أي وقت مضى.
Crewdle
crewdle.com
من خلال الاستفادة من تقنية نظير إلى نظير، تستطيع Crewdle تقديم تجربة مؤتمرات فيديو سلسة وآمنة وخاصة وصديقة للبيئة. قم بالتبديل اليوم!
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
TrueConf
trueconf.com
TrueConf هي شركة روسية تنتج مؤتمرات الفيديو القائمة على البرامج ومنتجات الاتصالات الموحدة. تم تصميم تطبيقات الشركة للاستخدام في قاعات المؤتمرات أو الاجتماعات وفي أماكن العمل وعلى الأجهزة المحمولة. يقع المقر الرئيسي لشركة TrueConf في موسكو، روسيا.
Desk AI
desks.ai
Desk AI عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة للمبيعات والتسويق والتدريب باستخدام مقدمي العروض الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. * تقديم تعليم العملاء على نطاق واسع * التسليم بسرعة الحاجة * استخدم مراجعات Google، وPDF، وCSV، والصور، والمدونات * إنشاء مقاطع فيديو لتعليم العملاء تعتمد على البيانات في...
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ ...
Cosmos Video
cosmos.video
تعاون في الوقت الحالي مع فريقك البعيد مساحات اجتماعات الفريق مصممة للفرق البعيدة للتعاون في الوقت الحالي دون إزعاج. قل وداعًا لانتظار الردود أو جدولة المكالمات أو مشاركة روابط الاجتماعات.