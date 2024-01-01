Callbridge

Callbridge

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الموقع الإلكتروني: callbridge.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Callbridge على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل شيء للاجتماع شخصيًا: من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الذكية والفيديو والصوت عالي الوضوح، تعمل Callbridge بشكل أقل مثل مكالمة جماعية ولكنها تشبه إلى حد كبير ميسر المناقشة. يعمل Callbridge كسكرتير لاجتماعك، حيث يقوم بتذكير ضيوفك وتدوين الملاحظات ونشر الملخصات والمواد. اجتماعاتك مهمة، وتضمن لك Callbridge التعامل معها بهذه الطريقة.
الفئات:
Productivity
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: callbridge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Callbridge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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TeamViewer Web

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Whereby

Whereby

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Element

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