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أفضل شيء للاجتماع شخصيًا: من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الذكية والفيديو والصوت عالي الوضوح، تعمل Callbridge بشكل أقل مثل مكالمة جماعية ولكنها تشبه إلى حد كبير ميسر المناقشة. يعمل Callbridge كسكرتير لاجتماعك، حيث يقوم بتذكير ضيوفك وتدوين الملاحظات ونشر الملخصات والمواد. اجتماعاتك مهمة، وتضمن لك Callbridge التعامل معها بهذه الطريقة.

الموقع الإلكتروني: callbridge.com

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