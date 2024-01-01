LoopUp

LoopUp

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: loopup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LoopUp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LoopUp هو حل متميز للمكالمات الجماعية يجعل من السهل استضافة اجتماعات عن بعد عالية الجودة، مع توفير الأمان اللازم لمستخدمي المؤسسات. لا التدريب المطلوب. يثق أكثر من 7000 شركة حول العالم في LoopUp فيما يتعلق باجتماعاتهم المهمة عن بعد بدءًا من المكالمات الجماعية اليومية وحتى الأحداث عالية الوضوح. ومن بين العملاء ترافيليكس، وكيا موتورز أمريكا، وكليفورد تشانس، وبي إم جيه. نحن نساعد قاعدة عملائنا من 17 موقعًا حول العالم.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: loopup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LoopUp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

قد يعجبك أيضًا

Time Buddy

Time Buddy

worldtimebuddy.com

TelebuJoin

TelebuJoin

join.telebu.com

Callbridge

Callbridge

callbridge.com

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Synth

Synth

usesynth.com

Gather

Gather

gather.town

JioMeet

JioMeet

jio.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

TryHackMe

TryHackMe

tryhackme.com

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

dscout

dscout

dscout.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية