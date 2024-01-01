LoopUp هو حل متميز للمكالمات الجماعية يجعل من السهل استضافة اجتماعات عن بعد عالية الجودة، مع توفير الأمان اللازم لمستخدمي المؤسسات. لا التدريب المطلوب. يثق أكثر من 7000 شركة حول العالم في LoopUp فيما يتعلق باجتماعاتهم المهمة عن بعد بدءًا من المكالمات الجماعية اليومية وحتى الأحداث عالية الوضوح. ومن بين العملاء ترافيليكس، وكيا موتورز أمريكا، وكليفورد تشانس، وبي إم جيه. نحن نساعد قاعدة عملائنا من 17 موقعًا حول العالم.

الموقع الإلكتروني: loopup.com

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