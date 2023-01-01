WebCatalog
Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yandex Calendar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Yandex.Calendar هي خدمة لتخطيط مهامك اليومية، بدءًا من الأحداث العادية وحتى الاجتماعات المهمة.

الموقع الإلكتروني: calendar.yandex.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yandex Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Emery

Emery

emery.to

Sunsama

Sunsama

app.sunsama.com

Infomaniak Calendar

Infomaniak Calendar

calendar.infomaniak.com

Bordio

Bordio

app.bordio.com

Zenkit To Do

Zenkit To Do

todo.zenkit.com

Focuster

Focuster

next.focuster.com

GoRetro

GoRetro

app.goretro.ai

Calendar

Calendar

app.calendar.com

Xoyondo

Xoyondo

xoyondo.com

Rise Calendar

Rise Calendar

beta.risecalendar.com

Focuslify

Focuslify

focuslify.com

Plai

Plai

app.plai.team

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية