Nook Calendar هو تطبيق التقويم للأفراد والفرق الذين يريدون التحكم والمرونة في جداولهم الزمنية.

الموقع الإلكتروني: nookcalendar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nook Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.