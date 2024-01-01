Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

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الموقع الإلكتروني: calendar.yahoo.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Yahoo Calendar is a Web-based calendar service from Yahoo!. It can read calendar feeds and events syndicated from sites that make use of the published Yahoo calendar programming interfaces.
الفئات:
Productivity
خدمات التقويم والجدولة

الموقع الإلكتروني: calendar.yahoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yahoo Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Amie

amie.so

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Yahoo!カレンダー

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