Yahoo Calendar
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الموقع الإلكتروني: calendar.yahoo.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yahoo Calendar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: calendar.yahoo.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yahoo Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
بدائل
Google Calendar
workspace.google.com
TimeTree
timetreeapp.com
Proton Calendar
proton.me
iCloud Calendar
icloud.com
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Zoho Calendar
zoho.com
Notion Calendar
notion.so
Calendar
calendar.com
Amie
amie.so
네이버 캘린더
calendar.naver.com
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp