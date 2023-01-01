قم بجذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، والترويج لتطبيقك، وزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت ياهو! Native (المعروفة سابقًا باسم Yahoo! Advertising وYahoo! Search Marketing وYahoo! Gemini) هي خدمة إعلانات عبر الإنترنت أصلية "الدفع لكل نقرة" تقدمها شركة Yahoo. بدأت Yahoo في تقديم هذه الخدمة بعد الاستحواذ على شركة "Overture Services, Inc." وتم إطلاق العرض الحالي لـ Yahoo Native في عام 2014 باسم Yahoo! تَوأَم. وهو يتعامل مع الإعلانات لكل من خصائص Yahoo وAOL، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى.

الموقع الإلكتروني: gemini.yahoo.com

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