WebCatalog
Yahoo Native

Yahoo Native

gemini.yahoo.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yahoo Native على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بجذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، والترويج لتطبيقك، وزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت ياهو! Native (المعروفة سابقًا باسم Yahoo! Advertising وYahoo! Search Marketing وYahoo! Gemini) هي خدمة إعلانات عبر الإنترنت أصلية "الدفع لكل نقرة" تقدمها شركة Yahoo. بدأت Yahoo في تقديم هذه الخدمة بعد الاستحواذ على شركة "Overture Services, Inc." وتم إطلاق العرض الحالي لـ Yahoo Native في عام 2014 باسم Yahoo! تَوأَم. وهو يتعامل مع الإعلانات لكل من خصائص Yahoo وAOL، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى.

الموقع الإلكتروني: gemini.yahoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yahoo Native. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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