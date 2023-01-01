WebCatalog
Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Outlook Calendar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بجدولة أوقات الاجتماعات والفعاليات ومشاركتها، واحصل على التذكيرات تلقائيًا. Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.

الموقع الإلكتروني: outlook.live.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Outlook Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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