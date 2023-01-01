قم بأتمتة وقتك، على طريقتك من خلال سير العمل المخصص لـ Morgen Assist. قم بإقرانه مع تقويم Morgen وتطبيق مدير المهام للتحكم الكامل في وقتك.

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