Scrum Time هو نظام لإدارة المشاريع، وأداة للتحكم في مجموعة العمل، ومخطط، ومدير مهام، كل ذلك في جهاز واحد

الموقع الإلكتروني: en.scrum-time.com

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